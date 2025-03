Liberoquotidiano.it - "L'abbiamo ricevuto": la truffa via Whatsapp, come ti svuotano il conto

L'ultimaarriva da. Sempre più persone, in questi giorni, stanno ricevendo una telefonata in cui si sente una voce registrata che dice: "Ciao,il tuo curriculum" Si tratta di una Online Recruitment Scam, ladel reclutamento (lavorativo) online. Nulla di reale, ovviamente. Solo un raggiro. Nonostante la chiamata arrivi da un prefisso italiano, +39, a far venire qualche dubbio dovrebbe essere il fatto che provenga da una voce registrata. "Aggiungi questo numero sue riceverai 5 euro", si sente ancora nel corso della telefonata. Se si fadetto, spiega il Corriere della Sera, si entra in contatto con una finta società che promette di offrire un compenso a chi fa determinate cose,mettere like su delle precise pagine social. A quel punto, una volta conquistata la fiducia del soggetto, lo si spinge a investire, su piattaforme di trading, somme di denaro sempre maggiori con la promessa di guadagni facili.