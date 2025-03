Anteprima24.it - “La Voce delle Donne”, Neverland e Malevento insieme per la comunità

Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Laè felice di annunciare la firma di una convenzione ufficiale conAnimazione e Sporting, per continuare a portare avanti,, eventi e iniziative dedicate a bambini, famiglie e a tutto il quartiere.Nata per dareai problemi del quartiere di appartenenza contrada Pantano, l’Associazione “La” ha deciso nel tempo di affiancare agli impegni sociali anche momenti di festa, incontro e condivisione, per aiutare laa ritrovarsi unita, creare relazioni e vivere momenti spensierati.Questa convenzione vuole rafforzare la collaborazione tra realtà che, da tempo, lavorano fianco a fianco per la buona riuscita degli eventi:Lacontinuerà a occuparsi dell’organizzazione generale, della promozione e della gestione degli eventi;Animazione curerà le attività per i più piccoli, con la sua professionalità e creatività; il centrometterà a disposizione i suoi spazi accoglienti, garantendo la logistica e il supporto necessario.