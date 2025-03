Ilrestodelcarlino.it - La Vianese cerca il rilancio sul campo del Rolo

Rush finale per tutti i campionati dilettantistici che vivono l’ultimo mese e mezzo di gare (ore 14.30). Sestina di derby reggiani, tutti affascinanti, fra Eccellenza e Promozione: fari puntati nella Bassa per lo scontro fra undeciso a conquistare almeno i play-out e lache deve riscattare il pari casalingo subito in rimonta allo scadere dal Salso per restare a contatto col duo di testa Nibbiano-Correggese. Fra gli ospiti ex di turno il guardiano Della Corte e il fantasista Malivojevic, mentre è indisponibile il difensore Zinani squalificato. Quasi ultima spiaggia al "Torelli" per lo Sporting Scandiano, penultimo, che deve assolutamente battere il Fabbrico per schivare la penultima piazza che fa rima con retrocessione diretta. In serie utile da 5 turni, l’Arcetana insegue altri punti pesanti in chiave salvezza sul terreno dell’inguaiato Colorno, senza il baby Grillenzoni fermato dal giudice sportivo.