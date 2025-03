Ilrestodelcarlino.it - La tradizione del cicciolo torna ad animare piazza IV Novembre

la tradizionale ‘cicciolata’ a Casina domenica 30 marzo, uno degli eventi più attesi all’inizio della primavera con una quarantina di norcini che si daranno battaglia inper la realizzazione del miglior. Un evento di forte richiamo per tutto l’Appennino e oltre, che unisce la passione per il buon cibo al piacere di stare insieme in allegria come un tempo. Il cuore della festa saràIV. "Come sempre protagonista della giornata sarà la competizione tra i migliori Norcini – spiega il consigliere comunale Antonio Falbo – che accenderanno i loro paioli e saranno pronti a sfidarsi per conquistare il titolo di campione con il miglior". Previsti anche momenti di divertimento per tutte le età e giochi per i più piccoli, per una giornata all’insegna della convivialità e della