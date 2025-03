Laverita.info - La tecnologia ci impone nuovi Politecnici

Leggi su Laverita.info

Nel sistema economico italiano cresce la domanda di specializzazione per formare persone che stiano al passo con novità come l’Ia. Servono università che non solo educhino e facciano ricerca, ma che siano pure al servizio del territorio. Attirando capitali stranieri.