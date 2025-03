Ilgiorno.it - La superstar Anastacia sul palco degli Arcimboldi

La popstar internazionaletorna in Italia dopo tre anni e domani sarà al Teatro, martedì a Padova. Le date italiane fanno parte del tour europeo “Not That Kind” 2025. Questo grande tour segna i 25 anni dall’uscita dell’album in studio di, pubblicato nel 2000.ha avuto il suo primo successo in Europa con il brano “I’m Outta Love“ incluso nell’album, e da allora la star ha continuato a ottenere successi a livello globale. Il tour vedrà la voce più potente del pop visitare Spagna, Italia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Irlanda e Regno Unito. "Sono entusiasta di tornare in tournée in Europa e felice di poter esibirmi in tanti splendidi luoghi – svela–. Non ho avuto la possibilità di fare un tour per il mio primo album, il che rende tutto questo ancora più speciale.