La sostituta | tutto quello che c’è da sapere sul film

La: trama, cast e streaming delsu Rai 2Questa sera, domenica 23 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La(titolo originale: La Place d’une autre),diretto da Aurélia Georges con Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler e Laurent Poitrenaux. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNèlie sfugge a un’esistenza miserabile diventando assistente infermieristica al fronte nel 1914. Un giorno, poi, prende l’identità di Rose, una giovane di buona famiglia che ha visto morire davanti ai suoi occhi. Spacciandosi per lei, si presenta al cospetto di Madame de Lengwil e diventa la sua lettrice. L’inganno messo in piedi va al di là di ogni aspettativa di Nélie che trova non solo una casa ma ancheciò che le è sempre mancato: l’amore. Tuttavia, un giorno, il passato tornerà per chiederle il conto.