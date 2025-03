Formiche.net - La sofferenza di Francesco e le fragilità del mondo. La riflessione di Cristiano

Il volto provato, segnato, sofferente. I naselli per l’ossigeno. Queste immagini ci accompagnano da quando a mezzogiorno del 23 marzo 2025 papaè apparso da un balcone del Gemelli, ha salutato i presenti con il pollice alzato, si è rivolto come ha potuto a una donna che portava un mazzo di fiori gialli, le ha parlato brevemente per dire grazie, proprio a lei!C’è in questo comportamento probabilmente naturale per lui l’indicazione che il cosiddetto “pastore” segue e cura e accompagna individualmente le cosiddette “pecore” del suo gregge. E anche in quelle condizioni problematichelo fa.Stupisce che a scrutarlo con affetto sofferente non ci siano solo credenti, anche molti “secolarizzati”, quelli che lui ha riconosciuto come “fratelli”, soprattutto nel potente discorso di Ajaccio, pochi mesi fa.