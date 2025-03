Ilfogliettone.it - La seconda coppa del mondo di Federica Brignone: quando il maltempo aiuta i sogni

ha aggiunto un altro capitolo epocale alla sua già straordinaria carriera sportiva, conquistando ladelgenerale per lavolta nella sua carriera. La gara di discesa libera delle finali di Sun Valley è stata annullata a causa del, permettendo all’azzurra di festeggiare il titolo aritmeticamente senza bisogno di gareggiare in pista.Dal 1992 a oggi: una passione che diventa leggendaNell’inverno del 1992,metteva gli sci ai piedi per la prima volta, l’Italia era al centro dell’attenzione mondiale grazie alle imprese di Alberto Tomba, che vinse l’oro nel gigante e l’argento nello slalom ai Giochi di Albertville. Proprio in quegli stessi giorni, a pochi chilometri dalle montagne valdostane dovesarebbe cresciuta, la storia dello sci italiano stava scrivendo una pagina dorata.