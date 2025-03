Liberoquotidiano.it - La Schlein sognava di fare il premier: archiviata dai suoi a Ventotene

Vi ricordate la fiaba di Marietta, anzi Mariettina, la contadinotta che immaginava le fortune che avrebbe potutovendendo al mercato la ricotta avuta in regalo da un pastore e sistemata in un cestello che portava baldanzosamente sulla testa? In un inchino mimato, pensando agli omaggi che avrebbe potuto ricevere standosene sul balcone di una bella casetta in campagna acquistata con iguadagni, la poveretta perse la ricotta. Che non potette neppure mangiare per il fango nel quale era finita. Chissà se Ellyconosce questa fiaba, in una qualunque delle lingue che sa parlare, e che alterna come i passaporti dei quali è dotata. Ho tuttavia la sensazione che la stia vivendo nella sua esperienza di segretaria del Pd, eletta due anni fa grazie ai pastori grillini, chiamiamoli così, infilatisi nei gazebo per farla prevalere sul prescelto dagli iscritti, che era Stefano Bonaccini.