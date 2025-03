Lanazione.it - La sanatoria dei velox. Fine dell’era dei ricorsi. Ma in città quattro restano da omologare

Firenze, 23 marzo 2025 – La valanga diè destinata a fermarsi. Dopo 33 anni d’attesa, dal ministero dei Trasporti è uscita la ’’degli autoattivi dal 2017. Ora, di fatto, «omologati d’ufficio». È in arrivo un decreto che metterà la parolaal caos di un sistema a macchia di leopardo che ha generato polemiche e dispute in tribunale dopo l’ordinanza rivoluzionaria 10505 del 2024 con cui la Corte di Cassazione ha distinto tra autorizzazione e omologazione degli auto, annullando in blocco così le multe per eccesso di velocità. L’associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale ha dato notizia dell’avvenuta notifica del decreto al sistema Tris dell’Unione Europea. Per l’estate - agosto dovrebbe essere il mese buono, con milioni di auto in viaggio sulla rete autostradale - è attesa l’operatività del provvedimento.