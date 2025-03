Sport.quotidiano.net - La salvezza non aspetta. Estra, serve un’impresa. Trasferta contro Tortona senza capitan Della Rosa

Il calendario dell’non è dei più facili e lo abbiamo già detto. Dopo Brescia e Trento i biancorossi affrontano oggi(ore 17-30), una squadra decisamente insidiosa, che sta disputando un’ottima stagione. "In queste otto partite dovremo fare un ottimo lavoro – dice Gasper Okorn – Brescia e Trento erano due partite complesse ma lo è ancheche è reduce da un ottimo risultato con la vittoria in casal’Aek e se non commettono passi falsi con Wurzburg si qualificheranno per la Champions League e quindi per noi sarà una partita molto complessa. Il nostro calendario è difficile da qui alla fine per cui sappiamo che dobbiamo dare il massimo in ogni partita, sappiano che visto le condizioni in cui siamo al momento tutto deve andare in una certa direzione e dobbiamo incanalare la partita in una certa maniera ed anche gli episodi ci devono aiutare".