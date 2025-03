Movieplayer.it - La ruota del tempo 3, Marcus Rutherford e Dónal Finn: "Noi Magici Cinque siamo come gli Avengers!"

Leggi su Movieplayer.it

Il senso di comunità, la separazione e un gruppo di protagonista simili a supereroi. I due attori raccontano la terza stagione della serie, ogni giovedì su Prime Video. Se c'è un aspetto che ha sempre contraddistinto Ladel, la serie fantasy Prime Video tornata ogni giovedì con la terza stagione in streaming, è che non sono chiari i confini tra eroi e villain, ma preferisce le sfumature di grigio all'oscurità più profonda. Inoltre non c'è un solo eroe - per quanto ci sia un prescelto, il Drago Rinato - bensì: Rand al'Thor (Josha Stradowski), Nynaeve al'Meara (Zoë Robins), Egwene al'Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara () e Mat Cauthon (dopo il cambio di casting all'inizio della stagione 2). Abbiamo incontrato proprioe .