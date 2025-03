Sport.quotidiano.net - La rincorsa della Tarros. Inizia il girone di ritorno. Assalto al Campus Varese

Leggi su Sport.quotidiano.net

oggi ildidei playoutB Interregionale Nord-Ovest; laè impegnata nella suaad uno dei primi tre posti di questa seconda fase, di cui i primi due che appaiono oramai appannaggio delle due senesi, Mens Sana e Virtus. Per il terzo ed ultimo posto che offrirà il lasciapassare per una salvezza anticipata, evitando così un’ulteriore fase che allungherebbe la stagione, restano al momento in lotta 3 formazioni: Don Bosco Crocetta Torino ed Olimpia Legnaia Firenze, oltre ovviamente agli spezzini. Torino e Firenze sopravanzano di 2 lunghezze in classifica i ragazzi di Marco Mori che non possono far altro che vincere da qui alla fine e sperare in un passo falso di entrambe.che gioca oggi al PalaSprint ospitando alle 18 il(arbitri Tommaso Cavasin di Rosignano Marittimo e Matias Deliallisi di Livorno), la squadra giovanile del Basketdi A1.