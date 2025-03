Ilgiorno.it - La rinascita della torre: "Le prime famiglie pronte a rientrare"

Passo dopo passo i lavori per far rinascere lavanno avanti e, in primavera, si attende una tappa simbolica. Lepotrebberonelle loro case, le “villette“ con un piccolo giardino che sorgono ai piani bassi del complesso residenziale in via Antonini 32. Si tratta degli alloggi che hanno subito i danni meno rilevanti: presto potrebbero tornare agibili e abitabili. "Un’obiettivo che potrebbe essere raggiunto nella tarda primavera – spiega Mirko Berti, portavoce dei residenti, che hanno creato un comitato –. Il 2026, invece, secondo il programma sarà l’annofine dei lavori. Attendiamo tutti di poternelle nostre case – prosegue – perché da più di tre anni stiamo pagando l’affitto e sostenendo spese non indifferenti. Basti pensare che l’assicurazione copre la ricostruzione del palazzo ad eccezione delle spese per le demolizioni, che restano sulle nostre spalle".