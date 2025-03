Bubinoblog - LA RICCA PRIMAVERA DI RAI4: RAFFICA DI FILM INEDITI GRAZIE A INTERESSANTI PARTNERSHIP

Avventure piene d’azione, storie da brivido e viaggi nel fantastico: ladi Rai 4 offre una stagionedi prime visioni, alcune assolute, proponendo da lunedì 24 marzo in prima serata anchemai visti in tv.Tra le prime visioni assolute, ci sarà spazio soprattutto per il brivido: lunedì 24 marzo andrà in onda “Founders Day” di Erik Bloomquist, un thriller slasher in stile “Scream” che racconta una corsa horror alla carica di sindaco in una cittadina americana con un misterioso killer mascherato.Domenica 6 aprile sarà la volta dell’home invasion “Last Straw” di Alan Scott Neal, in cui la cameriera di un diner di campagna, a cui è stata affidata la chiusura del locale, dovrà difendere la sua stessa vita da un gruppo di malintenzionati.Ancora brividi, martedì 22 aprile, per “Elizabeth Harvest” di Sebastian Gutiérrez, elaborazione in chiave high-tech della fiaba di “Barbablù”.