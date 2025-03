Reggiotoday.it - La Reggina esulta sui titoli di coda contro il Sambiase, decisivo il gol di Barillà

Laha piegato in extremis la resistenza del, imponendosi per 1 a 0. Un successo fondamentale per continuare la rincorsa alla capolista Siracusa. Numerosi i tifosi amaranto accorsi allo stadio D’Ippolito di Lamezia Terme. Fasi di studio ad inizio partita con entrambe le squadre.