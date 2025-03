Quotidiano.net - La questione dei dazi. Il monito di Mattarella:: "Protezionismi immotivati"

Leggi su Quotidiano.net

Le nubi all’orizzonte che portano ", di chiusura dei mercati dal sapore incomprensibilmente autarchico". La parola "" non la pronuncia, ma il presidente della Repubblica Sergiosceglie proprio il Forum della cultura dell’olio e del vino per parlare dei danni ai "settori di eccellenza" che arriverebbero dalla decisione di imporre tariffe doganali negli Usa da parte di Donald Trump. "Legittimamente le associazioni dei produttori esprimono preoccupazione per le sorti dell’export", dice, il quale poi ricorda che "commerci e interdipendenza sono elementi di garanzia della pace. Nella storia la contrapposizione tra mercati ostili ha condotto ad altre più gravi forme di conflitto. I mercati aperti producono una fitta rete di collaborazioni che, nel comune interesse, proteggono la pace".