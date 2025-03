Ilrestodelcarlino.it - La proposta di Patuelli. Riaprire la porta originaria di S.Vitale una volta l’anno

Almeno un giornosi potrebbe cambiare ladi accesso a Sane mostrare la Basilica così come la si vedeva in origine: solo così, infatti, si può ammirare la magnificenza della chiesa. E la data potrebbe essere proprio il giorno di San, un martire cristiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica che lo ricorda il 4 novembre; ma si potrebbe pensare anche al 28 aprile, anniversario della consacrazione della basilica, data in cui l’arcivescovo metropolita di Ravenna-Cervia, Lorenzo Ghizzoni, sta valorizzando la figura di Sane in passato ha personalmente celebrato la messa. Laè arrivata l’altra sera durante la presentazione del libro di Osiride Guerrini (SBC edizioni di Ravenna) "Di piazza in piazza" da parte di Antoniopresidente del gruppo La Cassa di Ravenna e anche neo presidente della Commissione Italiana per l’Unesco.