Lanazione.it - La proposta che divide: "Lupi, no al supermercato"

Traffico, parcheggi di ‘alleggerimento’ per lo scudo verde. L’ultima idea che arriva da Firenze, lanciata dalla consigliera Cecilia del Re è di trasferire Esselunga nell’area della ex caserma Gonzaga e non in via Mariti dove sarebbe più adeguato un parco della rimembranza per le vittime del terribile incidente sul lavoro di un anno fa. L’ipotesi di un altro, unite ai problemi di scorrimento ormai atavici, ha fatto trasecolare il quartiere di San Giusto, pressato tra una viabilità tutta da rivedere (anche in questo caso a menare le danze è il comune di Firenze) e un intervento, quello degli exdi Toscana che avrebbe più ricadute sul quartiere scandiccese che sull’area fiorentina. La caserma è un’enclave fiorentina inserita nell’abitato di Scandicci, dal suo recupero dipendono la mobilità nella zona di Torregalli e gli accessi verso il viale Aldo Moro.