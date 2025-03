Uominiedonnenews.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana Riceve Un Colpo Di Pistola!

Undi scena dopo l’altro a Laè in pericolo, Curro rivela la sua vera identità e un attentato sconvolge la tenuta. Chi ha sparato? Scopri tutte le!La: Svelamenti Scioccanti e un Attentato SconvolgenteLa settimana a Lasi apre con undi scena sconvolgente:affronta Cruz e le rivela di conoscere tutta la verità sulla morte di sua madre e di Tomás. La marchesa, pur essendo visibilmente colpita, cerca di mantenere la calma e nega ogni accusa. Ma la tensione è alle stelle. Per salvare se stessa, Cruz punta il dito contro Leocadia, additandola come la vera responsabile. Un’accusa infondata, che però le permette di guadagnare tempo per pianificare la sua prossima mossa.E la marchesa non perde tempo: decide di dichiarare guerra aperta a Leocadia, determinata a distruggerla.