Sbircialanotizia.it - La Promessa, anticipazioni: la partenza clamorosa di Cruz e l’ombra di un nuovo antagonista

Leggi su Sbircialanotizia.it

Non vogliamo girarci intorno. Ci troviamo di fronte a un momento che nessuno di noi aveva previsto, e siamo certi che anche voi siete rimasti spiazzati. Le ultime puntate andate in onda in Spagna hanno portato un brusco cambio di rotta: da un lato l’uscita di scena di Jana Exposito, ormai amatissima dal pubblico, dall’altro . L'articolo La: ladidi unè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.