Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 24 al 30 marzo 2025: Curro fa fuggire Martina dal manicomio

Leggi su Davidemaggio.it

Us Mediasetin soccorso di. Negli episodi de Lain onda nei prossimi giorni, il giovane barone non esita a recarsi in gran segreto inper farla sua amata (rinchiusa lì grazie alle cospirazioni di Ignacio de Ayala). Evento che scuote tutti i residenti della tenuta, appena la notizia della fuga didiventa di dominio pubblico.La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00). Le puntate si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lada lunedì 24 a domenica 30Lunedì 24: il ritorno di Manuel rende felice Cruzscopre cheè stata ricoverata in segreto in un sanatorio e, desideroso di conoscere la verità, chiede spiegazioni.