La profezia di Silvio Berlusconi sull' Ucraina

Il signor presidente americano (si trattava di Joe Biden, ndr) dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli: “Sarà a tua disposizione, dopo la fine della guerra, un Piano Marshall per ricostruire l’da novemila miliardi di dollari, a una condizione, che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non vi daremo più dollari e non ti daremo più armi”. Soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare a un cessate il fuoco». È il 12 febbraio 2023 quandopronuncia queste frasi, a rileggerle oggi profetiche: descrivono esattamente quello che è successo due anni più tardi, dopo la lite in mondovisione alla Casa Bianca tra Volodymyr Zelensky da una parte e Donald Trump e il suo vice J.D. Vance. «Niente più dollari e niente più armi fino a quando non vi sedete a trattare» ha detto e fatto il presidente Usa, dopo aver avvertito il suo omologo ucraino in diretta: «O accetti un accordo o noi ci tiriamo indietro».