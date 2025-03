Quotidiano.net - La prima motrice full electric arriva in Italia

Il Gruppo LC3 Trasporti, pioniere nell’adozione di mezzi alimentati a LNG (Liquid natural gas), compie un ulteriore passo verso la mobilità sostenibile portando inil primo trattoreper il trasporto pesante. Questa innovazione rappresenta una svolta significativa e sottolinea l’impegno dell’azienda per soluzioni a impatto zero. La flotta LC3 si arricchisce con il nuovo Mercedes eActros 600, lacompletamente elettrica progettata anche per il lungo raggio, accompagnata da un semirimorchio elettrico Schmitz Cargobull dotato di sistema di recupero dell’energia frenante. Questa combinazione all’avanguardia è particolarmente adatta per il trasporto a temperatura controllata, uno dei core business dell’azienda. Il trattore, attualmente in fase di test, è il primo dei trenta eActros 600 in arrivo nel parco mezzi LC3 Trasporti, che consolida così il suo impegno per la decarbonizzazione del trasporto pesante.