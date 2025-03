Sport.quotidiano.net - La prima gioia in Rosso. Hamilton show nella Sprint: "Ora abbiamo più fame»

God save The King in Red! Sì, Dio salvi il Re divestito. Perché ovviamente ho il dovere di raccontare ai miei quattro lettori che passa una bella differenza, tra unaRace e un Gran Premio vero e proprio. Ma poi, ecco, ci sono momenti in cui la fantasia combacia con la realtà e allora è giusto celebrarla come merita, lavittoria di Lewisa bordo di una Ferrari. In breve. Questo è un piccolo pezzo di una grande storia. Lo. Anche perché, nel sole del sabato di Shanghai, il Baronetto ci ha messo tanto del suo. Alla sorpresa confezionata con la pole per lasi è aggiunta la gestione impeccabile dei 19 giri vissuti con il cuore in gola dai fans della Rossa. Del resto, non è che il Cavallino vinca poi così spesso.harespinto l’assalto di Verstappen, governando con sapienza l’usura delle gomme.