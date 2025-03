Ilgiorno.it - La piaga del lavoro nero. Controllati settanta locali. Uno su due era fuorilegge

Ottocentomila euro di multe, 14 lavoratori inun esercizio commerciale su due non in regola. Nella giornata di giovedì, su iniziativa congiunta di Ispettorato d’Area Metropolitana di Milano e Questura di Monza e della Brianza, si è svolta una massiccia operazione finalizzata al contrasto dele alla verifica degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei pubblici esercizi di Monza. Bar, ristoranti, parrucchieri, negozi di ogni sorta, italiani e stanieri. Ai controlli hanno contribuito equipaggi dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale di Monza. Sono stati impegnati 70 ispettori deldivisi in team che hanno ispezionato 70pubblici, metà dei quali sono risultati irregolari: 15 spomo stati momentaneamente chiusi, di cui 14 per impiego di lavoratori ine 1 per gravi violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di; sono state impartite 2 prescrizioni per la messa in sicurezza degli ambienti di; sono state comminate sanzioni per oltre 80.