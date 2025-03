La notte di follia di Tony Effe in Costa Smeralda | botte e sprangate ai bodyguard sassate sul locale Se lui non entra vi ammazziamo tutti

Leggi su Open.online

Cinque minuti di violenza purissima, devastante. Una «di».è indagato insieme ad altri cinque amici per la maxi-rissa cui il gruppo ha dato vita ladel 18 agosto 2023 in. Teatro delle scene il Sanctuary,notturno tra i più blasonati dellasarda amata dai vip. Dell’indagine per rissa aggravata a carico del trapper s’era saputo nei giorni scorsi. Ora però, dai documenti depositati a chiusura delle indagini, emergono i dettagli: inquietanti. Li riporta questa mattina sul Corriere Alberto Pinna. Venerdì sera di piena estate. Anzifonda.e la sua compagnia di amici – soprattutto romani – si presentano al Sanctuary verso le 4 di mattina. La serata è probabilmente già decollata altrove, la discoteca è il piano per concludere ladi festa.