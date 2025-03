La Niña e tutte le figlie della tempesta | Siamo stanche di essere viste come putt*** o spose – L’intervista

Leggi su Open.online

«Politica non è una parola che deve far paura. Non è cool ma io ci credo», dice a Open La, cantautrice napoletana classe 1991, uno degli astri nascentiscena musicale partenopea, che mette insieme il pop più accessibile con una godibilissima world music da battaglia. La, vero nome Carola Moccia, fuori con l’album Furèsta, ne combatte di battaglie. La prima, la più importante, è quella che la vede mettere da parte qualsiasi ammiccamento al mercato discografico, una scelta consapevole ed economicamente assai rischiosa: «Non è che avessi scelta, questa ricerca nasce da una necessità di liberarmi, di vivere la musica nell’unico modo possibile». E poi c’è la battaglia da donna, che pulsa nel singolo Figlia d’ ‘a, una marcia imponente di matrice espressamente femminista.