Ilgiorno.it - La musica che spacca. Metal, hardrock e punk. Al Bloom ci si scatena

Leggi su Ilgiorno.it

Un viaggio per immagini e parole nella storia e nel futuro delle migrazioni in Europa, con un racconto teatralizzato. E poi il cinema di montagna, senza dimenticare la, che avrà il volto di due festival dedicati alle sonorità più potenti e oscure dele a quelle rabbiose dell’hardcore. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana deldi Mezzago. Le luci in via Curiel si accenderanno già domani, quando alle 20.45 arriverà il monologo multimediale “Il Secolo è Mobile - La storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro“, con Gabriele del Grande, uno spettacolo teatrale tratto dal libro omonimo e fatto di racconto affiancato dalla proiezione di fotografie e video. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.net.org. Tutt’altre atmosfere giovedì alle 20.