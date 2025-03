Lanazione.it - La morte di Andrea Prospero. Indagini sulle truffe on-line

Due mesi fascompariva misteriosamente. Doveva andare a pranzo con la sorella Anna alla mensa dell’università di Perugia, in via Pascoli, ma non si presenterà mai all’appuntamento. Mentre scattava l’allarme, lo studente di Lanciano era già morto, nella stanza di un b&b nel centro storico di Perugia, a circa duecento metri dallo studentato dove alloggiava. Ucciso, si accerterà successivamente, da un mix di benzodiazepine e ossicodone, farmaci che, secondo quanto evidenziato dalleavrebbe comprato da un utente, conosciuto sui canali di messaggistica, che ora è indagato per la cessione di stupefacenti. Farmaci che, evidenziano ancora le, lo stesso indagato, 18enne di Afragola, sostiene di aver solo custodito per conto di un altro, il 18enne romano che è finito agli arresti domiciliari perché accusato di aver istigato o aiutato al suicidio lo stesso