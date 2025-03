Ilgiorno.it - La Milano-Sanremo da Pavia. Tra entusiasmo e polemiche: "Palcoscenico eccezionale"

Leggi su Ilgiorno.it

La pioggia non ha fermato gli appassionati che ieri mattina, con cellulare in una mano e ombrello nell’altra, si sono assiepati lungo il percorso della. Tutti volevano vedere e immortalare i 173 campioni con il Demetrio, l’Università o il Fraschini alle spalle. "Che spettacolo questa classicissima di primavera – ha commentato il presidente della Provincia Giovanni Palli –: una corsa che ha trasformato la nostra provincia in un grandeinternazionale del ciclismo. Le strade, le piazze, i volti dei cittadini di, Certosa, Casteggio, Voghera e Rivanazzano Terme raccontavano l’e l’attesa per questo straordinario appuntamento. Da, oltre alle bici, è partito il racconto della nostra storia, della nostra bellezza e della nostra visione: fare del territorio una vera destinazione turistica".