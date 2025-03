Ilmessaggero.it - La McLaren domina il GP di Shanghai con Piastri e Norris, terzo Russell. Ferrari delude con Leclerc quinto e Hamilton sesto

Leggi su Ilmessaggero.it

Finale -vince il GP di, terza vittoria in carriera in F1 dopo i successi di Budapest e Baku 2024. Secondo posto perche completa la doppiettaposto per la.