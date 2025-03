Ilrestodelcarlino.it - La lezione di ’Tatanka’ Hubner: "Cesena, un passo alla volta"

In uno speciale sondaggio fra i tifosi delsui giocatori che abbiano vestito il bianconero un posto di rilievo, diciamo da podio sicuro, spetta a lui. Dario, per gli amici Bisonte o Tatanka. Una icona nel museo degli eroi del Cavalluccio coi suoi 83 gol segnati, capocannoniere di sempre fra chi ha calcato l’erba del Manuzzi.è l’antieroe per antonomasia, lontano dagli stereotipi del calciatore fighetto e vanitoso. Arriva tardiribalta importante perché fino a 20 anni monta infissi e finestre. Cinque anni al, tanti gol (sempre in B, però) e un unico rammarico, a Cremona, nello spareggio per la promozione in A con il Padova. "Eravamo partiti per salvarci - racconta- realizziamo un campionato strepitoso e giungiamo in frettaquota salvezza. Mancavano 10 partite, ci parla Maciste Bolchi con Edmeo Lugaresi dietro.