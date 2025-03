Ilfattoquotidiano.it - La Lega: “Tajani in difficoltà, si faccia aiutare”. Pd-Avs: “È una sfiducia”

ÈLacontinua a cannoneggiare il ministro degli Esteri Antonio. Nonostante la presa di posizione del capo della Farnesina contro l’altro vicepremier Matteo Salvini, il fuoco di fila non si ferma. Anzi, il Carroccio rilancia e la difesa debole del numero uno di Forza Italia scalda le opposizioni che, nell’evidente frattura, intravedono una vera e propria “” nei suoi confronti: “Il governo non sta in piedi”, dicono Pd e Avs. La questione è sembra la stessa: i distinguo di Salvini sulla politica estera, in particolare sulla pace in Ucraina, e il suo movimentismo trumpista che venerdì aveva già irritato la presidente del Consiglio. La telefonata con il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non è andata giù a Palazzo Chigi e men che meno ache sabato era stato fermo nel sottolineare comela politica estera sia affare suo e di Giorgia Meloni, gli unici indicati a esprimere le posizioni dell’Italia.