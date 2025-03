Viterbotoday.it - La Lega attacca l'operato di Frontini a Bagnaia: "Nella zona artigianale le piante distruggono i marciapiedi"

Leggi su Viterbotoday.it

"Cittadini dicostretti a vivere nel degrado e nell'incuria". La coordinatrice comunale della, Elisa Cepparotti,l'amministrazioneper non essere " in grado di assolvere all’ordinaria manutenzione cittadina". Tra le situazioni prese in esame ci sono le condizioni dei.