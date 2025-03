Repubblica.it - La Lega accusa: libro gender a una 11enne. La replica: “Consigliato da una compagna di scuola”

Leggi su Repubblica.it

Annunciata un’interrogazione parlamentare sul volume della saga amatissima dai teenager "Heartstopper" preso in prestito dalla ragazzina in una biblioteca di Bologna. La direttrice stigmatizza la vicenda come campanello d'allarme di un clima pericoloso