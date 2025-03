Ilgiornaleditalia.it - La Juventus esonera Thiago Motta, Tudor nuovo tecnico

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'allenatore croato, in bianconero da giocatore e come vice-Pirlo, debutterà sabato 29 contro il Genoa TORINO - L'avventura disulla panchina dellasi è già conclusa. Nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, è arrivata l'esonero da parte della