La Juventus cambia subito: via Motta, arriva Tudor

Svolta clamorosa in casa bianconera. Nonostante la fiducia accordata ancora a Thiago, lala guida tecnica per non correre il rischio di perdere quel quarto posto, che vale l’ ingresso in Champions League, ritenuto imprescindibile per le casse societarie. Sarà Igora sostituire in panchina l’italo-brasiliano fino al termine della stagione. LA: I DETTAGLI DELL’ ARRIVO DIL’ allenatore croato, con un passato in bianconero, sia da calciatore dal 1998 al 2005, sia da vice tecnico di Andrea Pirlo nella stagione 2020/2021, ha vinto il ballottaggio con Roberto Mancini in quanto, a differenza dell’ex ct della Nazionale, ha accettato il ruolo di traghettatore fino al termine della stagione con opzione fino al 2026. L’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore per permettere così al nuovo tecnico di preparare con calma il prossimo impegno di campionato contro il Genoa.