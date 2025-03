La Juve pensa al peggio | doppia cessione eccellente

Leggi su Sportface.it

La qualificazione alla prossima Champions League non è soltanto una questione di prestigio per lantus, ma una necessità assoluta per la tenuta economica del club.A oggi, con la squadra fuori dalla zona Champions e il calendario che non promette sconti, il pericolo che i conti bianconeri vadano fuori giri è più concreto che mai. Le casse della società sono già sotto pressione dopo mesi complicati e senza i ricavi garantiti dall’Europa che conta — dai premi UEFA ai diritti tv, passando per la visibilità internazionale — la dirigenza dovrà fare i conti con una realtà meno dorata. John Elkann, che raramente si espone ma osserva ogni mossa da vicino, ha già convocato un vertice ad alta tensione: il messaggio è chiaro, senza Champions si dovrà tagliare. Tagliare dove fa più male: sul mercato, sugli stipendi e, probabilmente, anche su qualche sogno.