Iltempo.it - La Juve esonera Motta: i veri motivi dell'addio. In panchina arriva Tudor

Basta così, la Signora cambia anche perché non c'è più tempo da perdere. Finite le parole e le attese per una svolta che non è maita, lantus passa ai fatti,Thiagoe consegna il timonea squadra a Igor, tecnico pragmatico che ha accettato di traghettare per queste ultime nove partite lantus verso l'ultimo approdo rimasto e che non può e deve farsi sfuggire, quello di un posto in Champions League. Dopo settimane contrassegnate da risultati mediocri sul campo e di un ultimo confronto tra la dirigenza e il tecnico italo-brasiliano che aveva fatto presagire ad un avvicendamento più che una fiducia a tempo, il club ha dato una brusca accelerata diramando un comunicato nel quale di fatto pone fine a quel progetto avviato la scorsa estate ingaggiando l'ex tecnico del Bologna che aveva fatto volare i felsinei.