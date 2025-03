Strumentipolitici.it - La grave crisi demografica della Lituania

Lanon riesce a uscire dallache in trent’anni le ha fatto già perdere un quartopopolazione. Tuttavia sembra quasi che non ci stia nemmeno provando. I vari governi che si sono succeduti non hanno approfondito le cause del problema e non intraprendono misure adatte a contrastarlo.La parabola discendenteLa popolazioneè costantemente diminuita a partire dall’indipendenza dall’U nel 1991, perdendo 800mila cittadini. È passata così da 3,7 milioni di persone alle circa 2,8 milioni attuali. Di esse, il 20% ha superato l’età pensionabile. Il gruppo di età da 60 a 69 anni è aumentato del 26,8%, mentre gli ultra 85enni quasi del 30%. Nel 2019 vi era stato un piccolo incremento del numero di abitanti, ma la tendenza non si è confermata. Nel 2024 vi sono state appena 19mila nascite, un record negativo assoluto per Vilnius.