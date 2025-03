Lanazione.it - "La giunta dimentica di commemorare l’Unità d’Italia"

Leggi su Lanazione.it

"Dispiace che anche quest’anno lacomunale non abbia commemoratoalla quale contribuirono i figlinesi Torquato Toti, caduto a Curtatone, Antonio Lazzerini, caduto a Custoza e Luigi Bolis, uno dei Mille di Garibaldi". Il capogruppo FdI Enrico Venturi (nella foto) chiede di valorizzare "i nostri personaggi storici legati al Risorgimento" e accusa il Pd di aver "bocciato strumentalmente la mia mozione sulla richiesta di installare una targa alla stazione di Figline, dove è avvenuto l’arresto di Garibaldi". Sarebbe fondamentale, dice, "ricordare chi per l’Italia unita ha combattuto fino a dare la vita e gli avvenimenti storici che nel nostro territorio hanno segnato la storia del nostro Paese". Annuncia che presenterà una nuova mozione per programmare "le future celebrazioni del 17 marzo anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole".