Anteprima24.it - La Genea Lanzara ritrova i due punti: battuto il Mascalucia alla ‘Palumbo’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiVittoria doveva essere e vittoria è stata per la. Nella nona giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A Silver, dinanzi al caloroso pubblico amico della Palestra Palumbo, i salernitani cari al Presidente Domenico Sica hanno ottenuto un prezioso successo ai danni del, superato col punteggio finale di 37-25.Una vittoria di gruppo per i rossoblu capitanati da Antonio Milano, i quali hanno saputo reagire ad un primo tempo un po’ sottotono soprattutto nella fase difensiva. Il bandolo della matassa è stato, comunque, sempre nelle mani della, brava a mantenere alta l’attenzione e la lucidità anche quando, al termine della prima frazione di gioco, ha dovuto fare a meno del centrale Bernert Diaz causa rosso diretto.Match equilibrato sino al 13’ di gioco quando, sospinti dalle parate di Chirivì Grassi e dalle segnature in particolar modo degli ispirati Didone ed Arena, i salernitani iniziano a premere il piede sull’acceleratore portandosi sul momentaneo 13-10 e costringendo Randis al timeout.