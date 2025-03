Lanazione.it - La Finanza regala un maxischermo al Misericordia

All’opedaledi Grosseto, venerdì il comandante provinciale della guardia di, Nicola Piccinni, ha consegnato alla dottoressa Susanna Falorni, Primaria del Reparto Pediatria e Neonatologia, uno schermo led da 55 pollici che sarà utilizzato per indirizzare i genitori dei piccoli pazienti all’interno della struttura. La donazione rappresenta l’epilogo di una raccolta straordinaria di fondi tenutasi nel corso di un evento benefico organizzato in occasione delle festività legate al Carnevale. L’iniziativa solidale, promossa dal Corpo in collaborazione con ’Finanzia e Friends’, associazione attiva nel sociale composta da appartenenti alle Forze Armate e al Comparto Sicurezza, ha visto la partecipazione di numerosi bambini in maschera.