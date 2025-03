Metropolitanmagazine.it - La Ferrari chiude col flop il Gp di Cina, vince la McLaren di Piastri

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo la vittoria della gara Sprint, si pensava ad un weekend diverso:dial quinto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton. Una gara piuttosto anonima quella delle Rosse, che dopo il via hanno guadagnato una posizione ma per farlo si sono toccati: il monegasco ha condotto poi quasi tutta la gara con un’ala danneggiata, una condizione che però non sembra aver inciso così tanto sulle prestazioni della monoposto. Ancora una volta Leclerc è sembrato più a suo agio sulla Ferrari di Hamilton, che ha sofferto molto.la garasu, seguito dal compagno di scuderia Norris.Leclerc, nonostante il danno sulla vettura, ha poi dimostrato di sentirsi più a suo agio tanto che, al ventesimo giro, fa sapere di essere più veloce di Hamilton, la Ferrari allora contatta Lewis che risponde: “Fatelo venire più vicino“.