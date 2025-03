Panorama.it - La dura vita delle suore

Forse per emulare ciò che accade di là dal Tevere il Papa ha compiuto una nomina sorprendente: anche lo Stato pontificio ha la sua Giorgia Meloni. È Raffaella Petrini, 56 anni, laurea e master in Scienze politiche, suora francescana che a capo del Governatorato è dal primo marzo la «presidente del Consiglio» del Vaticano. Fa parte del ristrettissimo circolo cosiddetto «le tre dell’Ave Maria»: oltre a lei ci sono Helen Alford, suora domenicana di Santa Caterina da Siena, economista di razza, a capo della Pontificia accademiaScienze sociali, uno dei punti di forza del pontificato di Bergoglio e Simona Brambilla, suoraMissionarie della Consolata, che è a capo del Dicastero degli istituti diconsacrata. Tocca a lei decidere di sfrattare le(e i frati) dai conventi che il Vaticano vuole vendere per fare cassa e raddrizzare bilanci in bilico.