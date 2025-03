Brindisireport.it - La Dinamo ci prova ma cede nel finale: sconfitta interna contro Piazza Armerina

BRINDISI - Non basta il cuore allaBrindisi per conquistare la vittoria: la squadra cade in casala Siaz, che si impone al PalaMelfi di via Ruta con il punteggio di 69-81. In un palazzetto gremito, la formazione brindisina ha disputato una gara intensa ed equilibrata.