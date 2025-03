Formiche.net - La difesa della democrazia contro la minaccia del populismo spiegata da Scandizzo

Nel dicembre 2023 la Commissione Ue aveva presentato “Il pacchetto per la”, proponendo una strategia per proteggere un’Europa fondata su, Stato di diritto e libertà fondamentali. Anche alla luce degli avvenimenti più recenti, i riferimenti del documento alla protezione dalle minacce interne ed esterne e alla lotta alla disinformazione appaiono di grande attualità. Essi pongono con forza questioniverse, che toccano il ruoloverità nel discorso politico, la natura inclusivae la crescita delcome reazione a processi di esclusione epistemica e linguistica. Per comprendere questo fenomeno, è però necessario collocarlo in un quadro più ampio: la crisi delle grandi ideologie e la conseguente frammentazione delle narrazioni che orientano il senso comune e la percezionerealtà politica.