Game-experience.it - La data di uscita di Indiana Jones e l’Antico Cerchio su PS5 verrà annunciata a breve, rivela un noto leaker

Leggi su Game-experience.it

L’attesa persu PlayStation 5 sta per terminare: secondo un’affidabile fuga di notizie, l’annuncio ufficiale delladiè fissato per domani, 24 marzo 2025. Ilbillbil-kun, celebre per le sue anticipazioni sempre accurate, ha svelato che il gioco sviluppato da MachineGames e pubblicato da Bethesda arriverà sulla console Sony il 17 aprile 2025. L’anticipazione è stata ulteriormente rafforzata da un recente post di Bethesda con un’immagine di Troy Baker, segnale che l’annuncio è imminente.Secondo le informazioni trapelate, il titolodistribuito in due edizioni: una Standard e una Premium. Quest’ultima offrirà ai giocatori un’esperienza più esclusiva, con un artwork dedicato che mette in risalto gli iconici cappello e frusta di